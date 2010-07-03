Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

09:59
09:59
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Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE
Россия предложила перенести заседание Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, такие меры станут ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН. Рябков подчеркнул, что российский МИД ждет реакцию мирового сообщества на эту инициативу.
Замминистра добавил, что США пренебрегают соглашениями, и от этого "американского высокомерия", страдает не только Россия.
Ранее Сергей Лавров заявил, что невыдача американских виз части российской делегации на Генассамблее ООН заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка.
24 сентября сообщалось, что 10 членов Совфеда не получили визы США для участия в 74-й сессии ГА ООН. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала решение американских властей как "возмутительный пример неуважения" к участникам ГА ООН.
Лавров назвал позором отказ в выдаче виз. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону, включив по просьбе американской стороны в состав приезжающей в РФ делегации сенатора Рона Джонсона, который находится в санкционном списке.
Также глава МИД пообещал "сюрприз" для США после такого решения Вашингтона.
Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.
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