Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Россия предложила перенести заседание Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, такие меры станут ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН. Рябков подчеркнул, что российский МИД ждет реакцию мирового сообщества на эту инициативу.

Замминистра добавил, что США пренебрегают соглашениями, и от этого "американского высокомерия", страдает не только Россия.

Ранее Сергей Лавров заявил, что невыдача американских виз части российской делегации на Генассамблее ООН заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка.

24 сентября сообщалось, что 10 членов Совфеда не получили визы США для участия в 74-й сессии ГА ООН. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала решение американских властей как "возмутительный пример неуважения" к участникам ГА ООН.

Лавров назвал позором отказ в выдаче виз. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону, включив по просьбе американской стороны в состав приезжающей в РФ делегации сенатора Рона Джонсона, который находится в санкционном списке.

Также глава МИД пообещал "сюрприз" для США после такого решения Вашингтона.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.