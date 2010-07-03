Лавров рассказал о сюрпризе для США за невыдачу виз российской делегации

Россия готовит ответ на невыдачу США виз части российской делегации на Генассамблее ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ответ будет. Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", – сказал глава МИД журналистам, комментируя просьбу рассказать об ответных мерах.
24 сентября сообщалось, что десять членов Совфеда не получили визы США для участия в 74-й сессии ГА ООН. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала решение американских властей как "возмутительный пример неуважения" к участникам ГА ООН, а заявления США о технических причинах невыдачи виз назвала "несостоятельными".
Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.
74-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
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