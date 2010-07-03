Захарова прокомментировала ситуацию с визами США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты снова не получили визы США. По ее словам, на этот раз в получении виз отказали представителям российского внешнеполитического ведомства на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".

"Площадкой для этого формата служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии, а сам он нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимного понимания и стимулирование двустороннего сотрудничества. Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились", – цитирует Захарову РИА Новости.

Также она подчеркнула, что прекращение невыдачи виз зависит от американской стороны.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона. При этом он подчеркнул, что это выбор не России, поскольку визовую войну развязали США. Он добавил, что Россия хочет договориться со Штатами, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", однако пока это не получается.

24 сентября стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генассамблеи. Захарова заявила, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения обязательств.

Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону, включив по просьбе американской стороны в состав приезжающей в РФ делегации сенатора Рона Джонсона, который находится в санкционном списке.

Также глава МИД пообещал "сюрприз" для США после такого решения Вашингтона.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.