Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) закономерно и логично придет к признанию крымчан гражданами России. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в материалах ООН изменились данные о населении России. Так количество граждан с 2020 года выросло на 2 миллиона человек по сравнению с 2019 годом.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова рассказала, что резкий рост цифр обуславливает признание организацией жителей Крыма россиянами.

"Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна", — подчеркнул Бобков.

Он добавил, что признание Крыма Россией – это вопрос времени. Факты, это подтверждающие, будут увеличиваться.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав Украины. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что план Зеленского напоминает сказку.

Крым вошел в состав России в 2014 году после всеобщего референдума, на котором почти 97 процентов избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины. Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины.