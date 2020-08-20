В Госдуме назвали план Зеленского по возвращению Крыма сказкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма напоминает сказку. Об этом сообщает РИА Новости.
"Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Он может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике", – сказал Шеремет.
Он выразил уверенность, что задумки Зеленского относительно Крыма никогда не воплотятся в жизнь. Более того, по его словам, самим жителям Крыма нет до плана Зеленского никакого дела, поскольку на полуострове происходят значительные изменения в лучшую сторону.
"Крым сегодня развивается, и это признает все международное сообщество", – подчеркнул депутат.
Ранее Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины.
Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины.
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