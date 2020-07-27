Песков прокомментировал разговор Путина и Зеленского

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Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшийся 26 июля, носил конструктивный и деловой характер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, разговор лидеров двух стран был содержательным, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Лидеры государств обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса. Они позитивно оценили согласование Контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Президенты считают, что нужно повышать эффективность переговорных усилий в рамках Контактной группы. Российская сторона подчеркнула приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Путин охарактеризовал принятое Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям. По его мнению, это ставит под угрозу перспективы урегулирования.

Кроме того, выражена озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра. Президент РФ обратил внимание, что позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти подтверждение в реальных действиях киевских властей.