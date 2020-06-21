Путин оценил заявления Зеленского о ВОВ

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Владимир Путин сообщил, что заявление Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне может негативно отразиться на отношениях Москвы и Киева. Об этом президент РФ заявил в эфире телеканала "Россия 1".
"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", – сказал Путин.
Зеленский во время визита в Польшу возложил на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Он заявил, что к войне привел "сговор тоталитарных режимов", который первым на себе почувствовала Польша.
Ранее Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Работа носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Путин предоставил комплексную оценку событий 1939–1945 годов.
Основное внимание в статье уделено оценке Мюнхенского соглашения 1938 года, когда с согласия Франции и Великобритании началась оккупация Судетов.
В своей статье глава государства также отметил, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения важнейших вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече.
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