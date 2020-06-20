В МИД Британии ответили на статью Путина о Второй мировой войне

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В МИД Великобритании прокомментировали статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

Как заявил РИА Новости представитель британского министерства, история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны.

Он добавил, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР.

Там также указали, что регулярно публикуют документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российский президент опубликовал статью в американском журнале The National Interest.

Основное внимание в статье уделено оценке Мюнхенского соглашения 1938 года, когда с согласия Франции и Великобритании началась оккупация Судетов.

Глава РФ также напомнил, что "заодно с Германией действовала и Польша", армия которой 2 октября заняла Тешинскую область Чехословакии.

Кроме того, Путин призвал все страны рассекретить архивы предвоенного и военного периодов. Например, материалы о тайных англо-германских переговорах.