Песков заявил о возможной угрозе со стороны Польши

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша может представлять угрозу для России.

Об этом он рассказал в интервью программе "Большая игра", фрагмент которого был показан на Первом канале.

По его словам, угроза заключается в готовности Варшавы предоставить территорию для размещения военной инфраструктуры других стран и блоков.

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России", – уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков напомнил, что РФ всегда последовательно заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.

Он добавил, что "нам это неприятно, и главное, что это принуждает нас принимать меры необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны".

Историк Михаил Смолин в комментарии "Вечерней Москве" ранее согласился с тезисом статьи о Второй мировой войне, которую написал Путин.

В ней, в частности указывается на сотрудничество Польши с Третьим Рейхом в разделе и оккупации Чехословакии в 1938 году.