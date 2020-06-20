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Политика

00:08

Песков заявил о возможной угрозе со стороны Польши

политика за рубежом

Фото: Depositphotos

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша может представлять угрозу для России.

Об этом он рассказал в интервью программе "Большая игра", фрагмент которого был показан на Первом канале.

По его словам, угроза заключается в готовности Варшавы предоставить территорию для размещения военной инфраструктуры других стран и блоков.

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России", – уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков напомнил, что РФ всегда последовательно заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.

Он добавил, что "нам это неприятно, и главное, что это принуждает нас принимать меры необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны".

Историк Михаил Смолин в комментарии "Вечерней Москве" ранее согласился с тезисом статьи о Второй мировой войне, которую написал Путин.

В ней, в частности указывается на сотрудничество Польши с Третьим Рейхом в разделе и оккупации Чехословакии в 1938 году.

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