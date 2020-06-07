США планируют перевести часть военных из Германии в Польшу

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Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в Германии.
Как сообщает Reuters, к сентябрю из страны будет выведено 9,5 тысяч американских солдат и офицеров.
В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тысяч американских военнослужащих, сообщает News.ru.
Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, еще часть вернется в США.
Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время начнется вывод американских войск из Афганистана.