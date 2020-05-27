Трамп заявил о важности возвращения военных США из Афганистана

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Дональд Трамп заявил, что настало время вернуть американских военных из Афганистана и передать полицейскую службу местным властям, сообщает RT.

"Верните наших солдат домой, но внимательно следите за происходящим и боритесь, как никогда раньше, если это будет необходимо", – заявил президент США.

2 марта после подписания мирного соглашения с движением "Талибан" Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется "незамедлительно". При этом он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска "стремительно" вернутся в Афганистан.

Спустя неделю в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана. На переброску военных отведено 135 дней.