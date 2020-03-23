Помпео прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, сообщает "Газета.ру".

Он планирует встретится с президентом страны Ашрафом Гани и его политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой, объявившим себя главой государства.

В начале марта США инициировали вывод военных частей с афганской территории. Данная процедура была запущена после соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

США и движение "Талибан" заключили мирное соглашение в конце февраля. Встреча состоялась в столице Катара Дохе.

