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В мире

18:20

Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: скриншот видео telegram-канала "Раньше всех. Ну почти"

Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать Военно-воздушным силам (ВВС) США. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

По данным телеканала, соответствующий вывод был сделан на основании опознавательных знаков, расположенных на правом двигателе самолета.

Кроме того, телеканалом были опубликованы кадры с места крушения, на которых видно, что воздушное судно частично выгорело. Судя по очертаниям фюзеляжа, речь может идти о самолете Bombardier E-11. При этом канал отмечает, что официального подтверждения этой информации нет.


Самолет авиакомпании Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни 27 января. По предварительным данным, полученным от замгубернатора провинции, лайнер разбился в уезде Дих-Як. На момент крушения в самолете находились 83 человека.

По сведениям некоторых СМИ, разбившийся самолет был пассажирским. Лайнер направлялся из Герата в Кабул. В то же время другие СМИ сообщают, что воздушное судно принадлежало афганской армии и следовало из Герата в индийский Дели.

За крушение воздушного судна на востоке Афганистана взяло на себя ответственность радикальное движение "Талибан", запрещенное в Российской Федерации, передает телеканала Ariana News.

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