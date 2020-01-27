Самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана

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Самолет афганских авиалиний (Afghan Airlines) потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ариана ньюс".

По предварительным данным, полученным от замгубернатора провинции, лайнер разбился в уезде Дих-Як. На момент крушения в самолете было 83 человека.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о крупной аварии с участием самолета "Международных линий Украины". Борт с гражданами Украины и ряда других стран вылетел из Тегерана (Иран), однако практически сразу после взлета потерпел крушение. Изначально специалисты рассматривали версию с технической неисправностью, однако впоследствии стало известно, что в борт попали иранские ракеты. Местные военнослужащие наносили массированный удар по американским базам и приняли украинский самолет за ракету.

