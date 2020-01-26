Самолет загорелся во время полета в Иране

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Иране пассажирский самолет загорелся во время полета. Об этом информирует РИА Новости.

Известно, что лайнер выполнял рейс из Горгана в Тегеран. На высоте у воздушного судна загорелся двигатель.

Командир самолета принял решение об экстренной посадке. Отмечается, что в результате происшествия удалось избежать пострадавших. Состояние всех пассажиров находится в норме.

Накануне лайнер иранской авиакомпании Iran Airtour произвел экстренную посадку в Тегеране. При этом также никто не пострадал.

Ранее самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение у аэропорта Тегерана спустя несколько минут после взлета. В катастрофе погибли 176 человек. Позднее стало известно о том, что лайнер был сбит иранской ракетой.