Самолет аварийно сел в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика топлива

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Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания датчика топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Лайнер выполнял рейс по маршруту Краснодар – Нижний Новгород. На борту самолета находились 93 человека, в том числе пять членов экипажа. Никто из них не пострадал, посадка прошла благополучно.

Во вторник, 21 января, сообщалось о том, что следующий по маршруту Москва – Южно-Сахалинск самолет был вынужден совершить незапланированную посадку в Казани. Как выяснилось, одному из пассажиров стало плохо. Впоследствии мужчина скончался.

Экстренную посадку из-за утечки топлива ранее совершил пассажирский самолет, следующий по маршруту Екатеринбург – Сургут. Операция прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

