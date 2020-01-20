Utair решила не сажать самолеты во время ливня

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В авиакомпании Utair приняли решение о прекращении осуществления посадок самолетов во время ливня. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что данные меры были приняты после того, как в сентября 2018 года Boeing-737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи.

"Для обеспечения безопасности полетов и предотвращения подобных происшествий авиакомпания внедрила осенью 2018 года комплекс мер", – говорится в сообщении.

Теперь при ливневых осадках экипажи Utair не будут ориентироваться на информацию о коэффициенте сцепления, а станут принимать в расчет наихудшее состояние полосы.

Ранее самолет авиакомпании Utair экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с шасси. В момент посадки на борту находились 47 пассажиров.