СК начал проверку после того, как самолет в Кирове выкатился за пределы ВПП

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Следствие проводит проверку после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в Кирове самолета, который прибыл из Москвы, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины выката воздушного судна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП произошло в понедельник, 23 декабря. Самолет Boeing-737 авиакомпании "Победа" прилетел в аэропорт Победилово из Внуково. По предварительным данным, когда самолет приземлился, в 9:43 при рулении он выкатился передней стойкой шасси за пределы полосы. На борту находились 112 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

В то же время в авиакомпании "Победа" опровергли информацию о выкатывании самолета рейса Москва – Киров за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как объяснили в пресс-службе, после посадки воздушного судна в аэропорту Кирова во время разворота на ВВП из-за обледенения покрытия произошло скольжение самолета без дальнейшего выкатывания за полосу. Уточняется, что для предотвращения выкатывания командир авиасудна применил необходимые действия. Все пассажиры самолета были доставлены в аэропорт на автобусах.

В октябре в аэропорту города Мирного в Якутии самолет авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы ВПП. При происшествии никто не пострадал, лайнер не получил повреждений.

