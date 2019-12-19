Самолет Ил-78 экстренно сел в Жуковском из-за проблем с двигателем

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

У самолета Ил-76 в момент полета отказал один из четырех двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В связи с этим была произведена экстренная посадка в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Отмечается, что она прошла удачно.

В момент происшествия на борту находились 13 человек.

"После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. Помощь оперативных служб не понадобилась", – говорится в сообщении.

Известно, что судно принадлежит научному летно-исследовательскому институту.

Ранее самолет Ту-22 аварийно сел в Астраханской области. Во время выполнения планового полета у судна отказал двигатель.