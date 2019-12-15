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Происшествия

15 декабря, 21:14

Самолет рейсом в Гонконг вернулся в Шереметьево

происшествия транспорт

Названа причина экстренной посадки самолета в Шереметьево

Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus А330, летевший из Москвы в Гонконг, вернулся в Шереметьево, сообщает ТАСС.

По данным авиакомпании, экипаж самолета Москва – Гонконг принял решение вернуться из-за ухудшения самочувствия пассажира. По информации СМИ, пассажир потерял сознание, злоупотребив алкоголем.

Борт приземлился с превышением посадочной массы. Посадка прошла благополучно. Самолет встречали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что воздушное судно рейсом SU212 готовится к посадке в столичном аэропорту из-за технической неисправности. Теперь вылет запланирован на 22:20 по московскому времени.

В начале декабря летевший из Москвы в Омск самолет авиакомпании "Победа" вынужденно сел в Тюмени.

Пилот лайнера принял решение о посадке из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Отмечается, что Омск окутал сильный туман. Информации о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

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