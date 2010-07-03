Самолет рейса Москва – Омск совершил вынужденную посадку в Тюмени

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Летевший из Москвы в Омск самолет авиакомпании "Победа" вынужденно сел в Тюмени. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на справочную аэропорта города приземления.

Пилот лайнера принял решение о посадке из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Отмечается, что Омск окутал сильный туман.

"Совершавший полет по маршруту Москва – Омск самолет авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сильного тумана в аэропорту Омска", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

В справочной омской воздушной гавани добавили, что из-за тумана также были задержаны 5 вылетов в столицу.

Ранее сообщалось о переносах рейсов в трех столичных аэропортах. Изменения коснулись свыше 30 вылетов.