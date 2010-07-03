Рейсы отменяют и переносят в трех аэропортах столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты сообщают об отменах и задержках рейсов. Изменения коснулись более 30 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в аэропорту Внуково задержано 9 рейсов. В Домодедово перенесли время вылета одного самолета. Еще 17 лайнеров не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево объявили о задержке 7 рейсов.

Информации о причинах изменений в расписании пока нет.

Отмены и задержки авиарейсов происходили и до этого. 29 ноября изменения коснулись порядка 40 рейсов.

Ранее самолет вынужденно сел в Ростове. Причиной экстренной посадки стала болезнь пассажира.