Самолет вынужденно сел в Ростове из-за болезни пассажира

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Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы в Сочи, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как уточняется, лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево, после чего на какое-то время совершил посадку в аэропорту Платов. Другие подробности инцидента сейчас уточняются.

Отмечается, что в Сочи самолет должен прибыть в 10:40 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва – Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота. Позднее сообщалось, что пилота 1970 года рождения спасти не удалось. Под предварительной версией инцидента рассматривался сердечный приступ.

