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Происшествия

11:30 (обновлено 24.11.2019 12:30)

Умер пилот экстренно приземлившегося в Ростове самолета

происшествия транспорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пилот умер после экстренного приземления пассажирского самолета Airbus 320 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Ростовской области.

"Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10:00 второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас под предварительной версией инцидента рассматривается сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва – Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота. По факту произошедшего южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что сейчас самолет готовится к вылету в аэропорт назначения. Никто из пассажиров при посадке не пострадал.

До этого самолет авиакомпании Thai Airways, следовавший из Лондона в Бангкок, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. На месте его ожидала бригада скорой помощи, пассажира доставили в больницу.

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