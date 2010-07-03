Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Нового Уренгоя лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Ямал" при посадке столкнулся с птицей.

Инцидент произошел утром 29 октября. Самолет совершал рейс из Москвы. В пресс-службе авиаперевозчика сообщили РИА Новости, что в результате инцидента оказался поврежден носовой обтекатель метеолокатора воздушного судна. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Самолет отстранен от дальнейших полетов.

Несколькими днями ранее самолет "Победы" рейса Москва – Братислава вернулся в аэропорт Внуково. На разбеге в левый двигатель попала птица. В связи с этим командир "Победы" оперативно принял решение о возврате на место стоянки. Борт заменили на резервный.

