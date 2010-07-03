Самолет столкнулся с птицей после вылета из Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Домодедово в Екатеринбург, столкнулся с птицей после взлета. Об инциденте сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

Как уточнили в авиакомпании, ЧП произошло 26 сентября: птица ударилась в лобовое стекло лайнера. Несмотря на это, полет прошел в штатном режиме, подчеркнули представители "Уральских авиалиний". "По прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено", – отметили в пресс-службе.

Получив информацию о столкновении самолета с птицей, орнитологи аэропорта Домодедово решили провести дополнительную проверку. "Скоплений птиц в зоне аэродрома не было выявлено", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе воздушной гавани. "Службы аэропорта ежедневно проводят комплекс мероприятий для обеспечения орнитологической защиты", – заверили в Домодедово.

Еще один случай столкновения лайнера "Уральских авиалиний" с птицами произошел 15 августа. Самолет, летевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел сразу после вылета. Как выяснилось, на взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек – птицы попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Межгосударственный авиационный комитет подготовил доклад по расследованию ЧП. Промежуточные итоги подтвердили первоначальную версию – отказ обоих двигателей из-за попадания птиц.