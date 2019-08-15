"На солнце, вдоль рядов кукурузы". Как пилоты спасли пассажиров самолета A321

Пассажирский самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в подмосковной деревне Рыбаки. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате жесткого приземления все находившиеся на борту люди выжили, пострадали 74 человека. Разбираемся, в чем причины происшествия и как пилотам удалось сохранить жизни людям.



Посадка на брюхо

Москва 24 сняла с коптера севший в поле самолет А321

Airbus A321, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнял рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Но сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, что привело к перебоям в их работе.

Экипаж в лице командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина был вынужден совершить аварийную посадку в Раменском районе Московской области на кукурузном поле у деревни Рыбаки между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома. Момент посадки пассажиры снимали на телефоны.

"После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. На "ручном" командир взял управление на себя", – рассказал Георгий Мурзин.

Мальчик Витя, летевший вместе с родителями и маленькой сестрой, рассказал телеканалу Москва 24 о том, что происходило в самолете.

"Мы сначала очень резко взлетали, самолет поднимался, потом появился какой-то звук и повторялся через каждые пару секунд. Потом самолет начал потихоньку падать. Первый раз я ударился головой об сидение передо мной. Потом мы стали резко падать. Такое ощущение, что самолет будто прыгал, потом резко затормозил, все кричали", – вспоминает он.

Пилоты посадили А321 на брюхо – шасси при посадке были убраны. Перед приземлением экипаж выключил двигатели. После аварийного приземления эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Пассажиров рейса вывезли с места приземления на специальных автобусах.



Пассажиры аварийного рейса рассказали о ситуации на борту Airbus А321

В результате жесткой посадки за медпомощью обратились 74 человека, из них 19 детей. Жертв удалось избежать. В основном пассажиры получили средние и легкие травмы конечностей.

Жена командира Airbus A321 Дамира Юсупова Наталья рассказала телеканалу Москва 24, что еще не видела супруга после случившегося. "Он пока ничего не рассказывает, просто позвонил и сказал, что все живы. Я просто рада, что мой муж жив, очень жду его домой, хочу, чтобы он скорее вернулся", – говорит женщина.

Удача или профессионализм?

Фото: СК РФ

Многие эксперты согласны: случившееся – большая редкость и удача, но спасти людей помогла не только она. По мнению председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, пилоты приняли единственно верное решение, которое было возможно в конкретной ситуации.

"Производя снижение, экипаж обнаружил, что единственный работающий двигатель начал тоже отказывать. И, будучи на предпосадочной прямой, командир корабля принял очень правильное профессиональное решение – не ждать, пока откажет еще один двигатель, а потом камнем падать на землю. А посадить самолет перед собой", – говорит эксперт.

Видео: телеграм-канал Mash



Юрий Сытник заслуженный пилот России Это два героя России, которые выполнили свой профессиональный долг на оценку отлично. В короткое время, не имея высоты, скорости, не имея времени на раздумья, приняли единственно правильное решение.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник обращает внимание на то, насколько грамотно подошли пилоты к самой посадке в нестандартных условиях. "Они выключили систему питания двигателей, электроснабжение, систему кондиционирования. То есть были выполнены все действия, чтобы предотвратить пожар на этом самолете", – пояснил специалист.

Кроме того, эксперты указали на высокое качество самого пилотирования: помимо того, что отказали оба двигателя, Юсупов и Мурзин сажали самолет с полным весом и на ручном управлении – без компьютеров. "Если двигателей нет, то самолет фактически планирует, летчик может максимум только подрулить. И посадить его еще и так, чтобы он не загорелся, не развалился", – пояснил независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

Кстати, по мнению Лукашевича, кукурузное поле – достаточно удачная площадка для экстренной посадки: на ней нет оврагов, никаких препятствий. "Сама кукуруза там уже такая высокая, под два метра. Она сыграла, возможно, роль запененной полосы", – добавил специалист.



На месте аварийной посадки Airbus A321 продолжают работать спецслужбы

Эксперты также отмечают, что сажать самолет без шасси, а "на брюхо" – еще одно грамотное решение пилотов. Однако оно было принято вопреки инструкциям: производитель рекомендует обратное. Инструкции выпускать шасси при посадке на сушу есть в чек-листе из презентации Airbus, посвященной действиям пилотов при экстренной посадке на воду и сушу.

По словам экспертов, такие рекомендации существуют, так как считается, что при посадке на земную поверхность, даже неподготовленную, шасси смягчают удар.

Эксперты в летной отрасли заявили РБК, что выпуск шасси становится бессмысленным, если у экипажа нет достаточной высоты или времени на эту процедуру. "Шасси выходят очень медленно. Если самолет летит низко над землей, меньше 300 метров, то одна стойка может выйти, а может – нет. Это может быть еще большей проблемой, чем на голое брюхо садиться: самолет может крутануть во время касания", – поясняют эксперты, отмечая, что руководящие документы позволяют отклониться от любых инструкций, если пилот "действует на основании опыта и знаний и в целях успешного завершения полета".

"Шасси в любом случае бы сломались, и самолет все равно опустился бы на брюхо. Поэтому не было просто никакого смысла их выпускать. Но если бы пилоты пытались посадить самолет с шасси, те могли бы надломиться, выгнуться и пробить крыло или бак", – говорит Лукашевич





Вадим Лукашевич независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Самолет мог бы загореться, и мы вновь наблюдали бы ситуацию, которая произошла 5 мая в Шереметьеве.

В целом, по словам экспертов, попадание птиц в двигатель – ситуация не такая уж и редкая. "Каждый год примерно более тысячи случаев", – пояснил Сытник. Однако не всегда это приводит к отказу двигателей. "В первую очередь, это зависит от размера птицы. Двигатель, например, спокойно "пережевывает" птицу размером с воробья", – отметил Лукашевич.

При этом специалисты единогласно отметили, что конструкция Airbus A321 не является причиной происшествия. По их словам, самолет очень надежный. Дело скорее в том, что лайнер столкнулся не с отдельными птицами, а со стаей.

По словам Сытника, птицы – частые гости аэропортов. "Как правило, недалеко от аэродромов какие-то свалки находятся, отходы туда выбрасываются. Птицы там питаются. Поэтому часто бывают столкновения с ними", – пояснил собеседник Москвы 24. К слову сказать, Минприроды настаивает на проверке свалок в районе аэропорта в Жуковском.

Место аварийной посадки A321 в поле сняли с коптера

Для таких случаев в аэропорту работают системы отпугивания птиц. "Они борются с птицами при помощи звуков, выстрелов, крики подбитой птицы, крики хищных птиц включают. В общем, как могут, так и распугивают", – добавил Сытник. В аэропорту Жуковский во время взлета Airbus A321 комплексная система по отпугиваю птиц была в исправном состоянии и работала.

Установить истинные причины аварии следователям только предстоит. "Скорее всего, это стечение обстоятельств. Но следователи обратят внимание на все факты", – выразил мнение заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. После происшествия уже было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Второй день рождения

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Чудо в Жуковском – хотя и редкий, но не единственный случай, когда мастерство пилотов и слаженная работа экипажа помогали посадить самолет в экстренной ситуации и сохранить жизни всем находящимся на борту людям. Возможно, второй день рождения праздновали все, кто летел из Таллина в Москву 21 августа 1963 года. Лайнер авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта Юлемисте в 08:55, и через некоторое время у самолета заклинило стойку шасси (передняя опора застряла в полуубранном положении).

Вернуться в аэропорт вылета не было возможности из-за тумана, поэтому воздушное судно решили посадить на ближайшем аэродроме в Ленинграде. Причем пилотам предстояла посадка "на брюхо". В "Шоссейной" – так тогда назывался Пулково – к приему Ту-124 приготовились все экстренные службы, пожарная техника и машины скорой помощи доставили к грунтовой полосе. Самолет вырабатывал топливо, нарезая круги над городом, и вдруг остановился один из двигателей. Пилоты взяли курс на взлетно-посадочную полосу – второй двигатель тоже отказал. Единственное, что оставалось, сажать самолет на Неву в черте города. Лайнер пролетел над Литейным, Большеохтинским и строящимся мостом Александра Невского – и благополучно сел на воду. Все пассажиры и члены экипажа выжили.



Чудом на Гудзоне окрестили приводнение Airbus А320, летевшего по маршруту Нью-Йорк – Шарлотт – Сиэтл в январе 2009 года. Почти сразу после вылета из аэропорта лайнер столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу обоих двигателей. Самолет начал терять высоту. Лайнеру была необходима аварийная посадка, однако шансов долететь до какого бы то ни было аэропорта не было – командир взял курс на реку Гудзон. Невысокая скорость и небольшая высота, на которую успел подняться самолет, помогли предотвратить разрушения фюзеляжа при соприкосновении с водой. Пассажиры выбрались на крылья, откуда их эвакуировали на катерах и речных трамваях. Без пострадавших не обошлось: некоторые пассажиры переохладились, ведь температура воды была в районе +2 градусов. Однако все 150 пассажиров и 5 членов экипажа остались живы.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

А год спустя пилоты российской авиакомпании "Алроса" посадили полностью обесточенный самолет в тайге. 7 сентября 2010 года Ту-154 выполнял рейс по маршруту Полярный (город Удачный) – Домодедово (Москва). Спустя 3,5 часа полета пропало электропитание, перестала работать навигация, связь, топливные насосы. Пилоты снизили самолет с более чем десяти до трех тысяч метров, чтобы найти площадку для посадки. Они заметили заброшенный аэродром "Ижма", который время от времени использовался как вертолетная площадка.

Начальник взлетно-посадочной полосы Сергей Сотников, несмотря на то, что она была недействующей, поддерживал ее в рабочем состоянии, очищал от кустарников, не давая зарасти. Пилотам удалось приземлиться на скорости выше расчетной, с неработающими закрылками, на полосу, которая была в два раза короче нужной для Ту-154 – все 72 пассажира и 9 членов экипажа остались живы. После капитального ремонта лайнер снова поднялся в небо. 29 сентября 2018 года, за день до окончания сертификата летной годности, воздушное судно приземлилось в новосибирском аэропорту Толмачево и отправилось на заслуженный отдых в музей авиации.