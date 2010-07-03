За медпомощью после жесткой посадки А321 обратились 55 человек

13:20
13:20
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В подмосковном министерстве здравоохранения сообщили, что после жесткой посадки лайнера Airbus A321 в Московской области за медицинской помощью обратились 55 человек, передает Агентство "Москва".
В ведомстве уточнили, что 29 человек доставили в Раменскую центральную районную больницу, среди них были 10 детей и беременная женщина. В итоге в состоянии средней степени тяжести госпитализировали одну пассажирку, остальных отпустили после осмотра.
Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что изначально у одного ребенка было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, но данный диагноз не подтвердился. Омбудсмен поблагодарила оперативные службы Подмосковья за профессионализм, добавив, что работали с пострадавшими в том числе психологи.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из аэропорта Жуковский в Симферополь рейсом U6178, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за попавшей в двигатели стаи птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, их эвакуировали.
МЧС открыло горячую линию, информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация сформировала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Экипаж судна на время проверки отстранили от работы. В Летно-исследовательском институте имени Громова заявили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский находилась в рабочем состоянии и действовала исправно.
Вместе с тем, согласно некоторым данным, рядом располагается свалка, из-за чего у аэропорта бывает много птиц. При этом в областном министерстве экологии сказали, что ближайший мусорный полигон закрыт.
29 пострадавшим при аварийной посадке Airbus А321 была оказана амбулаторная помощь
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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