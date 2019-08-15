Система отпугивания птиц была в рабочем состоянии в момент взлета А321

12:02 (обновлено 15.08.2019 13:41)
12:02
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Фото: МЧС России по Московской области
Система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии в момент вылета Airbus A321. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Летно-исследовательский институт имени Громова, который отвечает за систему.
"Комплексная система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы", – объяснил источник.
Уточняется, что рейс "Уральских авиалиний" в Симферополь в аэропорту Жуковский был в четверг первым.
"Когда самолет шел на взлет, то шумом двигателя он разогнал стаи птиц, которые в это время находились и на взлетно-посадочной полосе, и вдоль нее. При взлете они попали в двигатели", – уточнили агентству.
Орнитологическую обстановку у аэропорта Жуковский гендиректор компании "Ладья" (проводила обследование территории для Летно-исследовательского института имени Громова) Александр Рыжак назвал тяжелой. По его словам, там находится большой пруд, где летает много чаек.
"Мы поставляли им (ЛИИ имени Громова. – Прим. ред.) оборудование в 2010 году, с тех пор мы с ними не сотрудничали", – отметил Рыжак.
Проблему подтвердил и источник ТАСС. Он напомнил о несанкционированной свалке, куда регулярно свозят мусор.
"Она находится между границами аэропорта и Москвы-реки, там постоянно наблюдаются стаи птиц. Это приводит к тому, что в районе взлетно-посадочной полосы птицы кружат постоянно, в том числе и чайки. После прошедшего дождя стаи птиц скопились непосредственно в районе аэропорта", – рассказал собеседник агентства.
Также уточняется, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Жуковский была осмотрена на предмет отсутствия птиц перед вылетом самолета "Уральских авиалиний".
Инцидент произошел утром в четверг. Воздушное судно выполняло рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.
Пострадали 23 человека. Минздрав добавил, что госпитализация потребовалась только одной женщине, остальным помощь оказали амбулаторно.
Как уточнили в авиакомпании, причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил уверенность в том, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Черные ящики не пострадали, их уже передают в комиссию.
Экипаж судна на время проверки отстранен от работы. МЧС открыло горячую линию.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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