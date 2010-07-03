МЧС открыло горячую линию после аварийной посадки A321

11:51
11:51
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграм-канал Mash
МЧС открыло горячую линию после аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70.
В Росавиации также заявили, что черные ящики самолета не пострадали. Их передадут в Межгосударственный авиационный комитет, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел утром в четверг. Воздушное судно выполняло рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.
Пострадали 23 человека. Минздрав добавил, что госпитализация потребовалась только одной женщине, остальным помощь оказали амбулаторно.
Черные ящики лайнера Airbus А321 при жесткой посадке не пострадали
Как уточнили в авиакомпании, причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил уверенность в том, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Такой инцидент он назвал экстраординарным случаем. Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: