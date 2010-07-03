МЧС открыло горячую линию после аварийной посадки A321

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МЧС открыло горячую линию после аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70.

В Росавиации также заявили, что черные ящики самолета не пострадали. Их передадут в Межгосударственный авиационный комитет, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел утром в четверг. Воздушное судно выполняло рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.

Пострадали 23 человека. Минздрав добавил, что госпитализация потребовалась только одной женщине, остальным помощь оказали амбулаторно.

Черные ящики лайнера Airbus А321 при жесткой посадке не пострадали

Как уточнили в авиакомпании, причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил уверенность в том, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Такой инцидент он назвал экстраординарным случаем. Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.