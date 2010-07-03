МАК сформировал комиссию для расследования жесткой посадки А321

10:40
10:40
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин жесткой посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, передает Агентство "Москва".
"Да, комиссия сформирована и приступила к работе", – рассказали в пресс-службе МАК.
Инцидент произошел утром 15 августа – в двигатели лайнера авиакомпании "Уральские авиалинии", который выполнял рейс Москва – Симферополь, попала стая птиц, в итоге тот с закрытыми шасси сел на брюхо в поле около деревни Рыбаки.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, их оперативно эвакуировали. В результате ЧП пострадали 23 человека, в том числе девять детей.
На месте происшествия работают бригады скорой и Центра медицины катастроф, а также два вертолета. Оборудовано специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам.
Росавиация сформировала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная и Уральская транспортная прокуратура начали проверку инцидента. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж отстранили от полетов на время расследования.
Опубликовано видео столкновения самолета Airbus А321 со стаей птиц
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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