Опубликовано видео столкновения А321 со стаей птиц

В Сети опубликовали видео момента столкновения самолета Airbus A321 "Уральские авиалинии" со стаей птиц, сообщает Telegram-канал Mash.

Птицы попали в оба двигателя, что вызвало отказ силовых установок. Как сообщили в авиакомпании, лайнер получил повреждения и пока не будет выполнять полеты.

Вместе с тем Telegram-канал Baza публикует видео взлета лайнера.



Также в Сети появились кадры аварийной посадки после столкновения с птицами. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более километра от ВПП.Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что пилоты в такой ситуации действовали правильно и по инструкции.

"Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", – подчеркнул он. Скуратов добавил, что такие случаи случаются очень редко, "может раз в 50 лет". Руководитель авиакомпании поблагодарил бортпроводников за хорошую организацию эвакуации.

Утром 15 августа пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, их оперативно эвакуировали.

По сведениям регионального ГУ МЧС РФ, пострадали 23 человека, в том числе девять детей.

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Очевидцы рассказали, что пилот посадил судно на брюхо около деревни Рыбаки, шасси при посадке были убраны.

На месте работают около 20 бригад скорой помощи, а также четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Организовано специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам. На место ЧП выехали следовали-криминалисты.

В авиакомпании сообщили, что причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели лайнера. Из представителей Росавиации сформировали специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная и Уральская транспортная прокуратура начали проверку инцидента. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.