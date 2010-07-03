Опубликовано видео столкновения А321 со стаей птиц

10:08
10:08
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Птицы попали в оба двигателя, что вызвало отказ силовых установок. Как сообщили в авиакомпании, лайнер получил повреждения и пока не будет выполнять полеты.
Вместе с тем Telegram-канал Baza публикует видео взлета лайнера.
"Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", – подчеркнул он. Скуратов добавил, что такие случаи случаются очень редко, "может раз в 50 лет". Руководитель авиакомпании поблагодарил бортпроводников за хорошую организацию эвакуации.
Утром 15 августа пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, их оперативно эвакуировали.
По сведениям регионального ГУ МЧС РФ, пострадали 23 человека, в том числе девять детей.
Очевидцы рассказали, что пилот посадил судно на брюхо около деревни Рыбаки, шасси при посадке были убраны.
На месте работают около 20 бригад скорой помощи, а также четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Организовано специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам. На место ЧП выехали следовали-криминалисты.
В авиакомпании сообщили, что причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели лайнера. Из представителей Росавиации сформировали специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная и Уральская транспортная прокуратура начали проверку инцидента. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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