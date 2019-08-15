Число пострадавших при аварийной посадке А321 достигло 23

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Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 увеличислось до 23 человек.

Пресс-служба Минздрава Московской области сообщила, что среди доставленных в Раменскую центральную больницу после аварийной посадки самолета в Жуковском были девять детей и одна беременная женщина, которую отпустили после обследования.

"В результате аварийной посадки самолета в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе девять детей и одна беременная женщина, которая после обследования была отпущена. Одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент в больнице остается 22 человека", – цитирует сообщение Агентство "Москва".

Вместе с тем представители аэропорта сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, причин для приостановки работы, несмотря на инцидент, нет.

Утром 15 августа пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они были эвакуированы.

Очевидцы рассказали, что пилот посадил судно на брюхо, шасси при посадке были убраны.

На месте дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Подготовлено специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам. На место ЧП выехали следовали-криминалисты.

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Как сообщили в авиакомпании, причиной случившегося стало попадание птиц в двигатели лайнера. Из представителей Росавиации сформировали специальную комиссию для выяснения обстоятельств ЧП. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Также проверку по факту жесткой посадки пассажирского лайнера организовала Уральская транспортная прокуратура.