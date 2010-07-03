Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета отстранили от полетов

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Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севшего в Подмосковье, отстранили от полетов на время проверки.

"Экипаж отстранили на время проверки. Это обычная практика", – цитирует ТАСС пресс-службу перевозчика.

Сегодня утром аварийную посадку совершил пассажирский самолет Airbus А321, выполнявший рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, среди них есть дети.

Пассажиры экстренно севшего А321 вылетят в Симферополь резервным бортом

На месте дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Подготовлено специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам. На место ЧП выехали следовали-криминалисты.

Как сообщили в авиакомпании, причиной случившегося стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил уверенность в том, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Такие инцидент он назвал экстраординарным случаем. Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.