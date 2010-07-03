Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета отстранили от полетов

10:14
10:14
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Фото: соцсети
Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севшего в Подмосковье, отстранили от полетов на время проверки.
"Экипаж отстранили на время проверки. Это обычная практика", – цитирует ТАСС пресс-службу перевозчика.
Сегодня утром аварийную посадку совершил пассажирский самолет Airbus А321, выполнявший рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, среди них есть дети.
Пассажиры экстренно севшего А321 вылетят в Симферополь резервным бортом
На месте дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Подготовлено специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам. На место ЧП выехали следовали-криминалисты.
Как сообщили в авиакомпании, причиной случившегося стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил уверенность в том, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Такие инцидент он назвал экстраординарным случаем. Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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