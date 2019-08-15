"Паники не было". Пассажиры рассказали о ситуации на борту А321

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Пассажиры, которые находились на борту экстренно севшего самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье, рассказали, что происходило в салоне лайнера.

Летевший этим рейсом Степан Акопян сообщил, что паники на борту самолета A321 не было. "Ничего не загорелось, вранье. Все нормально было. Паники не было – был крик", – цитирует его РИА Новости.

Акопян добавил, что летел без багажа. Он собирается ехать в другой аэропорт и брать билет на ближайший рейс в Симферополь.

Пассажирка Светлана Бабина, сидевшая в пятом ряду, заявила, что посадка прошла плавно.

"Пассажиры быстро поняли, что будет экстренная посадка. Садился он плавно, насколько я могу судить, никто серьезных травм не получил. После того, как самолет приземлился, летчику все аплодировали", – передает ее слова ТАСС.

При взлете же самолет издавал странные звуки, обратила внимание пассажирка.

"Такой характерный звук, как будто мы в яму попали. Сначала один раз был, потом второй. Двигатель стал странные звуки издавать, скорость не так быстро стал набирать – мы не первый раз летаем, это чувствуется. Надо отдать должное пилоту, в такой ситуации посадил максимально мягко", – поделилась она.

Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж

Еще одна пассажирка Екатерина Свечникова отметила, что экипаж помогал людям эвакуироваться.

"Конечно, нам помогали все эвакуироваться, полностью беспокоились за наши жизни. Мне кажется, благодаря этому всему все закончилось для нас хорошо", – подчеркнула она.

Свечникова добавила, что после эвакуации им дали указание отойти на безопасное расстояние от воздушного судна.

"Все было по технике безопасности... стюардессы, может быть, пострадали, больше, чем мы, так как они выполняли свою работу, а мы слушали их указания в первую очередь... и все закончилось благополучно", – заключила она.

Инцидент произошел утром в четверг. Воздушное судно выполняло рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, среди них есть дети.

Как сообщили в авиакомпании, причиной случившегося стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил уверенность в том, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Такие инцидент он назвал экстраординарным случаем. Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.