"Думал машину кто-то заводит". Житель деревни Рыбаки – о жесткой посадке самолета

10:47
10:47
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Местный житель рассказал об аварийной посадки Airbus А321
Житель деревни Рыбаки рассказал о жесткой посадке самолета A321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье, передает телеканал Москва 24.
"В шесть, в седьмом часу, такой гул... Я думал сперва, машину кто-то заводит со стартера, никак не заведется... А потом нет, что-то не то... И вот так вот как вакуум какой-то - вух. И через несколько секунд он опять гудит-гудит, слабенько... Воздушные такие хлопки... Тут понял я, что это самолет. На деревню они не падали", – поделился мужчина.
Инцидент произошел утром в четверг. Воздушное судно выполняло рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, среди них есть дети.
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
На месте дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Подготовлено специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам. На место ЧП выехали следовали-криминалисты.
Как сообщили в авиакомпании, причиной случившегося стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил уверенность в том, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Такие инцидент он назвал экстраординарным случаем. Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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