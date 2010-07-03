В Кремле прокомментировали ЧП с Airbus A321 в Подмосковье

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Говорить о точных причинах экстренной посадки Airbus A321 в Подмосковье можно будет после расследования, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку и корпус самолета цел, и черные ящики все уже под рукой, что называется, наверняка это будет весьма оперативно, но там есть своя процедура. И только потом можно будет говорить уже о причинах и так далее, потом уже можно судить", – цитирует его РИА Новости.

Песков также отметил работу экипажа воздушного судна. "День, действительно, добрый, давайте поздравим всех, что 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. И давайте поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет. После того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки. Никаких сомнений нет, и они будут награждены", – заключил он.

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Инцидент произошел утром 15 августа – воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетело из аэропорта Жуковский рейсом U6178 Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После попадания в двигатели стаи птиц лайнер совершил жесткую посадку на кукурузном поле.

55 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью, среди них 17 детей и беременная женщина. Госпитализация потребовалась только 69-летней женщине, остальным оказали амбулаторную помощь. МЧС открыло горячую линию – информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70.

Росавиация сформировала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.