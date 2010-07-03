"Отсутствие шасси сыграло на руку". Как экипажу удалось посадить А321 на поле

Заслуженный пилот РФ Константин Онохин прокомментировал инцидент с Airbus А321

Избежать трагедии на борту Airbus A321, аварийно севшего в кукурузном поле, помогли профессионализм экипажа и удача, заявил телеканалу Москва 24 заслуженный пилот РФ Константин Онохин.

По его словам, автоматического управления самолетом в данном случае не могло, поскольку оно здесь неуместно. Кроме того, посадка прошла успешно благодаря тому, что не было выпущено шасси, уверен эксперт.

"Правила Airbus предусматривают посадку на неподготовленную грунтовую поверхность только с применением выпуска шасси. Но ситуация развивалась так, что произошел пожар двигателя, а высота была небольшая. Экипажу надо было оперативно и четко произвести оценку ситуации, принять решение, подобрать площадку. И если бы они все эти процедуры выполняли, то, я думаю, последствия были бы более неприятные", – говорит Онохин.

Видео: СК РФ

Он добавил, что посадка произошла относительно мягко. Экипаж не мог знать, какие канавы и ямы есть на этом поле, и если бы шасси было выпущено, и стойка шасси попала в какое-то препятствие, она была бы повреждена, продолжил эксперт.

"В этом случае самолет могло развернуть, перевернуть. Повреждения бы получили и топливные баки", – объяснил Онохин. Он добавил, что следователям предстоит выяснять, что стало причиной аварийной ситуации.

"Они должны разобраться, что привело к данной ситуации – или обилие свалок в Подмосковье, где обитает большое количество птиц, или еще какие-то причины", – пояснил он.

Вице-президент Профсоюза летного состава России Альфред Малиновский также считает, что экипаж справился на отлично. Он подчеркнул, что очень велика опасность попадания стаи птиц.

"Бытует мнение, что это обитатели прибрежных областей – где-то на морях, но нет, это помоечная стая птиц, которая обитает вокруг мегаполиса в районе свалок. Они достигают десяток тысяч, и когда они взлетают с земли, могут попадать в двигатели", – рассказал эксперт.

Он выразил уверенность, что в данном случае в двигатели попало не по одной чайке, а несколько. "Стоит учитывать, что они увесистые, создается ощущение, что их миллионы", – добавил Малиновский.

Он рассказал, что при посадке сложность в том, что нужно садиться в открытое поле, без шасси и при этом сохранять скорость. "Подстерегает местность, где могут быть населенные пункты, провода и так далее. То, что у пассажиров есть какие-то травмы, может быть связано с паникой", – заметил он.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что экипаж в данном случае грамотно принял решение.

"Ситуация была очень опасная, потому что здесь непредсказуемое действие авиатехники, при отказе двигателя с возгоранием, пожар распространяются очень быстро. И я думаю, что экипаж очень грамотно принял решение, согласно всем авиационным законам", – сказал Романов.

Он пояснил, что при попадании в двигатель птицы у самолета сразу же отказывает техника и появляется огромный риск возникновения пожара. Эксперт добавил, что для авиакомпаний такие инциденты приносят огромные убытки.

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Романов уточнил, на территории аэропорта присутствуют различные отпугиватели птиц, однако, по его словам, в некоторых случаях происходит обратный эффект.

Ранее глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, выразил уверенность, что пилоты действовали правильно. "Они сработали четко, по инструкции, именно так, как их учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", – подчеркнул он.

По словам Скуратова, такие инциденты со стаями птиц – это экстраординарный случай. Он уточнил, что такое бывает крайне редко – раз в 50 лет. Кроме того, птицы, по его словам, были крупные. Руководитель авиакомпании поблагодарил бортпроводников за хорошую организацию эвакуации.

Инцидент произошел утром 15 августа – воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетело из аэропорта Жуковский рейсом U6178 Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После попадания в двигатели стаи птиц лайнер совершил жесткую посадку на кукурузном поле.

Пострадали 23 человека, в том числе несколько детей. Госпитализация потребовалась только 69-летней женщине, остальным оказали амбулаторную помощь. МЧС открыло горячую линию – информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70.

Росавиация сформировала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.