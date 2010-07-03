В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП с А321

11:47
11:47
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Минздрав сообщил, что все пассажиры Airbus А321 осмотрены врачами Раменской ЦРБ
В министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Airbus А321 в Подмосковье, передает Агентство "Москва".
После осмотра врачами Раменской ЦРБ госпитализация потребовалась только 69-летней женщине. Ее жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как средней тяжести ближе к удовлетворительному. Остальным 22-м пострадавшим оказали амбулаторную помощь. В настоящее время в аэропорту Жуковский продолжают дежурить две бригады скорой помощи.
Airbus А321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье утром 15 августа из-за попавшей в двигатель стаи птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, они были оперативно эвакуированы.
К месту ЧП, помимо скорой, прибыли четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Было оборудовано специальное помещение для оказания психологической помощи.
После происшествия из представителей Росавиации сформировали специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Вместе с тем представители перевозчика рассказали, что избежать трагедии позволили профессионализм, выдержка и слаженные действия пилотов – 41-летнего Дамира Юсупова и 23-летнего Георгия Мурзина.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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