Профессионализм пилотов позволил избежать трагедии с А321 – авиакомпания

11:25
11:25
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Фото: соцсети
Избежать трагедии при экстренной посадке Airbus А321 в Подмосковье позволили профессионализм, выдержка и слаженные действия пилотов, сообщили в пресс-службе компании "Уральские авиалинии".
Представители перевозчика рассказали, что командиром воздушного судна рейса U6178 был 41-летний Дамир Юсупов, вторым пилотом – 23-летний Георгий Мурзин. Первый в 2013 году с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и сразу после вуза был принят на работу в "Уральские авиалинии". Его общий налет составляет более трех тысяч часов. Мурзин окончил то же учебное учреждение в 2017 году, его налет – более 600 часов.
Также в компании назвали имена бортпроводников, которые руководили эвакуацией пассажиров: это Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.
Airbus А321, выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе несколько детей.
На месте работают скорая и четыре бригады Центра медицины катастроф, а также два вертолета. В аэропорту Жуковский оборудовали специальное помещение, где пассажирам лайнера оказывается психологическая помощь.
После ЧП из представителей Росавиации сформировали специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж отстранили от работы на время расследования.
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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