Погранвойска будут размещены на делимитированных участках между Арменией и Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в соответствии с договоренностью с Азербайджаном погранвойска будут размещены на делимитированных участках. Об этом сообщает ТАСС.

"По договоренности с Азербайджаном на делимитированных участках будут размещены погранвойска. Потому что это их мандат – обеспечивать безопасность на границах. То есть на границе не будет постов Минобороны", – заявил он.

Пашинян подчеркнул, что в ходе процесса делимитации правительство Армении ставило перед собой задачу принять принцип, который создаст законные основания не только для восстановления границы на отдельных участках, но и для всей границы между Арменией и Азербайджаном.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения.

Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как там проведут делимитацию и последующую демаркацию границ Армении и Азербайджана.