Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в регионе Южного Кавказа сейчас устанавливается новый порядок, комментируя отношения с Арменией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Anadolu.

По словам политика, Еревану стоит ориентироваться на существующие реалии для нормализации отношений с Анкарой. Эрдоган уверен, что армянам стоит отложить на второй план "беспочвенные воспоминания" и действовать из реалий нынешнего времени.

Также он подчеркнул, что это понимает и премьер Армении Никол Пашинян. Президент Турции уверен, что Ереван "избавится от тьмы, в которую ее затянула диаспора", и примкнет к "светлому будущему".

Ранее стало известно, что Азербайджан и Армения договорились согласовать проект о комиссии по делимитации границ уже к 1 июля 2024 года.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские миротворцы уходят из Нагорного Карабаха, так как у них не осталось работы после признания Ереваном границ Баку.