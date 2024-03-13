Замглавы МИД РФ и Турции обсудили украинский конфликт и ситуацию в Закавказье

Фото: depositphotos/Alexis84

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и его турецкий коллега Бурак Ачкапар провели консультации, в ходе которых обсудили конфликт на Украине и прочие вопросы. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В частности, обсуждались перспективы политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Как отметили в МИД, в таком контексте со стороны РФ было указано на необходимость прекращения коллективным Западом накачки Киева оружием, снятия властями Украины самозапрета на переговоры с Москвой, а также трезвого восприятия Киевом новых геополитических реалий.

Кроме того, дипломаты обсудили положение дел в Закавказье, акцентировав важность процесса нормализации связей между Арменией и Азербайджаном и содействия этому в рамках региональных форматов.

Стороны также оценили взаимодействие со странами Центральной Азии и затронули некоторые аспекты российско-турецкой повестки дня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет принимать участие в швейцарской мирной конференции по вопросу мира на Украине, даже если ее туда пригласят.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели, в свою очередь, призвал не навязывать Москве и Киеву решения для мирных переговоров. По его словам, в этом вопросе следует ждать, когда стороны сами будут готовы к диалогу.

Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной