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Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров по поводу мира с РФ – это истерика, которая связана с тем, что глава киевского режима понимает неизбежность своего "жалкого конца". Об этом заявил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Зеленский и мир – это несовместимые слова. И это факт. Зеленский осознает, что его ждет жалкий конец, отсюда и его истерика, связанная с отказом от мирных переговоров", – объяснил он.

Ранее Турция подтвердила планы провести мирные переговоры с участием РФ и Украины.

При этом СМИ пишут, что Зеленский вынужден будет смягчить указ о запрете на переговорный процесс с Россией для подготовки правовой базы к соответствующему процессу, поскольку конфликт на Украине когда-то приведет к переговорам.

В свою очередь, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что мирные переговоры с действующими властями Украины невозможны. По его словам, Киев выдвигает "дурацкие идеи" вроде "формулы Зеленского".



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