Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине – МИД Венгрии

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит вопрос урегулирования конфликта на Украине с бывшим президентом США Дональдом Трампом 8 марта во Флориде. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в Будапеште считают, что мир на Украине станет возможным благодаря Трампу во главе США.

"А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания. Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но тем не менее мы в этом убеждены", – цитирует Сийярто РИА Новости.

Тем не менее в Венгрии не хотят указывать гражданам США, кого выбирать в президенты, подчеркнул министр. Будапешт уважает право американцев на выбор и всегда работает с теми президентами и администрациями, которые были избраны народом.

Однако, как показывает опыт, во время правления Трампа отношения Штатов и Венгрии находились на абсолютно высоком уровне, добавил Сийярто. Кроме того, при Трампе не было крупных глобальных войн.

Глава МИД Венгрии считает, что если бы Трамп победил на выборах США в 2020 году, то конфликт на Украине бы не разразился, а ситуация на Ближнем Востоке разрешилась бы намного быстрее.

"Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны", – отметил он.

По словам Сийярто, украинский конфликт неизбежно завершится переговорами, поскольку Киеву не одолеть Россию, а России не одолеть весь Запад. В связи с этим чем раньше начнутся эти переговоры, тем меньше людей погибнет, добавил министр.

Ранее Петер Сийярто сообщил, что встреча Виктора Орбана с украинским лидером Владимиром Зеленским не будет организована до тех пор, пока власти Киева не восстановят права нацменьшинств в Закарпатье.

До этого Орбан заявил, что Венгрия не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. По его словам, страна намерена держаться подальше от боевых действий на Украине и политики санкций против России. Премьер также добавил, что Венгрия будет противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной.

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