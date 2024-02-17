Орбан пожелал возвращение Трампа в Белый дом, чтобы он закончил конфликт на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал победы бывшему президенту США Дональду Трампу на выборах лидера Штатов, чтобы тот урегулировал конфликт на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Однако он подчеркнул, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Также ему хотелось бы увидеть перемены в руководстве ЕС, чтобы между Западом и Востоком Европы вновь было сотрудничество.

"Сделаем Европу вновь великой!", – перефразировал он известный лозунг Трампа.

Орбан сказал, что пока что Европа напоминает ему "мертвую лошадь, которой подковы не ставят". Кроме того, Венгрия возражает против дополнительных заимствований странами Евросоюза ради финансирования Украины.

"Соединенные Штаты все с меньшим энтузиазмом платят Украине, и все большая часть бремени приходится на Европу, экономика которой впала в спячку", – рассказал венгерский премьер, опровергнув ввязывание страны в "игры", которые могут "уничтожить весь континент".

Между тем, по его словам, парламент страны планирует ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО 26 февраля.

В этот же день венгерский лидер заявил, что его страна выступает против введения новых санкций в отношении России. Также он отметил, что Венгрия будет противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной.

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