В МИД Венгрии исключили встречу Орбана и Зеленского в ближайшее время

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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с украинским лидером Владимиром Зеленским не будет организована до тех пор, пока власти Киева не восстановят права нацменьшинств в Закарпатье. Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Как он утверждает, в конце января на встрече в Ужгороде сообщил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку позицию Венгрии по вопросу нацменьшинств. Сийярто напомнил, что предоставил украинской стороне документ, включающий 11 пунктов, для урегулирования соответствующей ситуации.

"Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. К сожалению, должен заявить, что ответный документ не содержит прогресса в этой сфере", – подчеркнул глава МИД Венгрии.

Однако он надеется, что в будущем Украина продвинется в рамках собственных догматических позиций. При этом министр добавил, что официальный ответ по поводу встречи Венгрия вышлет в течение завтрашнего дня.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрия выступает против введения новых санкций в отношении России, а также не позволит втянуть себя в военный конфликт на Украине. Также он отметил, что Венгрия будет противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной.



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