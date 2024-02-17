Венгрия не позволит втянуть себя в конфликт на Украине – Орбан

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Венгрия выступает против введения новых санкций в отношении России, а также не позволит втянуть себя в военный конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

Орбан заявил, что Венгрия намерена держаться подальше от боевых действий на Украине и политики санкций против России. Также он отметил, что Венгрия будет противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной.

"Стратегия Брюсселя в отношении Украины с треском провалилась", – отметил премьер-министр Венгрии.

Орбан также раскритиковал политика руководства Евросоюза, отметив, что она "чрезвычайно далека от интересов простых европейцев", а в Брюсселе необходимы перемены.

"Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается сделать Европу снова великой", – подчеркнул премьер-министр страны.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода рестрикций с использованием третьих стран. По словам главы ЕК, организация планирует использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Киева.

Против документа проголосовал представитель Венгрии. Будапешт стал единственной страной, которая высказалась против введения новых ограничений. Как сообщил чиновник на анонимных правах, такое решение было принято представителями Венгрии из-за включения в 13-й пакет санкций против России трех китайских и одной индийской компании.