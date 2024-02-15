Венгрия заблокировала 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

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Представители стран, которые входят в Евросоюз, 14 февраля должны были утвердить новый, 13-й пакет антироссийских санкций, но против документа проголосовал представитель Венгрии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Financial Times.

По информации газеты, Будапешт стал единственной страной, которая высказалась против введения новых ограничений. Как сообщает чиновник на анонимных правах, такое решение было принято представителями Венгрии из-за включения в 13-й пакет санкций против России трех китайских и одной индийской компании.

При этом другой источник уточнил, что венгерский представитель, наоборот, потребовал от остальных членов ЕС предоставить ему больше времени на рассмотрение ограничений.

Сейчас члены ЕС продолжают обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций, в который должны войти ограничения против более 200 физлиц и компаний как российского, так и иностранного происхождения. По информации издания, в ближайшее время документ изучат министры стран, которые участвуют в региональном содружестве.

Ранее появилась информация о том, что постпреды стран ЕС 14 февраля приступят к обсуждению 13-го пакета санкций против РФ, в который может войти ограничения в области экономики, а также в адрес конкретных персоналий. По информации СМИ, санкции могут быть введены до 24 февраля.

Однако после стало известно, что страны ЕС могут утвердить 13-й пакет антироссийских санкций 19 февраля.

В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал, что страна выступает против новых антироссийских санкций ЕС и не допустит дополнительных ограничений на сотрудничество с Россией в сфере энергетики и атомной промышленности. По его словам, санкционная политика Европы не удалась, поэтому смысла вводить новые пакеты санкций они не видят.



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