ЕС может утвердить новый пакет санкций против РФ ближе к 24 февраля – СМИ

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Государства Евросоюза намерены утвердить новый пакет санкций против Москвы ближе к 24 февраля 2024 года – двухлетию с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По данным СМИ, в 13-й санкционный пакет Евросоюз планирует включить свыше 200 российских физических и юридических лиц. Для его вступления в силу необходимо получить поддержку от всех 27 стран, которые являются членами ЕС.

Ранее в прессе писали, что в предстоящем пакете санкций не будет новых запретов на импорт. В СМИ со ссылкой на дипломатов ЕС, пожелавших остаться анонимными, сообщали, что Еврокомиссия намерена представить список ограничений, который должен вызвать минимальные споры среди стран Евросоюза.

Также сообщалось, что ЕК начала неофициально организовывать встречи на высоком уровне в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций. По данным СМИ, ограничительные меры будут сосредоточены на блокировании возможностей обхода предыдущих санкций.

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